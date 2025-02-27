Власти будут выделять деньги на строительство метро в Самаре до 2027 года

В Самаре продолжаются работы по строительству станции метро «Театральная». Деньги на них власти намерены выделять еще три года. Соответствующая информация содержится в проекте о внесении изменений в закон Самарской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
«В этом году на метро будет направлено 2,15 миллиардов рублей, в 2026-м — 2,21 миллиард рублей, в 2027-м — 4 миллиарда рублей», — говорится в пояснительной записке.
Напомним, в Самаре щит для прокладки тоннелей метро собирались пустить от «Театральной» в мае 2024-го. А техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го. Глава «ВТС» Вячеслав Сонин рассказывал «КП-Самара», как продвигается строительство «Театральной». Задержки в прошлом году привели к отставанию от графика. По первоначальной информации, щит планировали запустить в мае 2023 года. Власти уже много раз корректировали сроки ввода.