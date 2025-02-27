Беларусь проведет эксперимент по поставке товаров в Африку, Азию и Америку

В Беларуси реализуют экспериментальный пилотный проект, связанный с поставками разного рода товаров в дальние страны. Соответствующее постановление Совмина (№ 113 от 25 февраля 2025-го) опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, в Беларуси до 1 июня 2025-го планируется реализовать пилотный проект по консолидации товаров, поставляющихся в страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и на Ближний Восток.
Консолидатором заявок и ответственным за реализацию проекта станет «Белтаможсервис». Организация будет объединять поступающие заявки на перевозку экспортных грузов железной дорогой до морских портов, морских паромов, портовых терминалов, железнодорожных станций, как грузоотправитель.
При этом ряд белорусских министерств и ведомств должны будут сформировать и представить «Белтаможсервису» партии товаров на экспорт. В частности, такие рекомендации даны Минпрому, Минлесхозу, Минсельхозпроду, «Беллесбумпрому», «Белнефтехиму», «Белгоспищепрому», «Беллегпрому», «Белорусской калийной компании», а также облисполкомам и Мингорисполкому.
После того, как компании объединившись в эксперименте предоставят данные и товары, Минтрансом будет проанализирован отчет «Белтаможсервиса» о выполнении пилотного проекта. По результатам «пилота» выводы и предложения должны поступить до 10 июня 2025-го. Ведомство проинформирует об итогах правительство.
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