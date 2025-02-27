Беларусь проведет эксперимент по поставке товаров в Африку, Азию и Америку

При этом ряд белорусских министерств и ведомств должны будут сформировать и представить «Белтаможсервису» партии товаров на экспорт. В частности, такие рекомендации даны Минпрому, Минлесхозу, Минсельхозпроду, «Беллесбумпрому», «Белнефтехиму», «Белгоспищепрому», «Беллегпрому», «Белорусской калийной компании», а также облисполкомам и Мингорисполкому.