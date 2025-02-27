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На Кубани построят 54 социальных объекта в 2025 году

На Кубани построят 54 социальных объекта в 2025 году. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

В 2024 году ввели в эксплуатацию 10 школ и 18 детских садов. Очередей в детсады уже не наблюдается в центре города, а также в Юбилейном и Комсомольском микрорайонах.

Также с 2024 года реализуются проекты пяти медицинских учреждений. Они появятся на Ростовском шоссе, по улицам Кирилла Россинского и Петра Метальникова, а также в станице Елизаветинской и в поселке Российском.

Ранее мы сообщали, что благодаря нацпроекту в 2025 гоуд капитально отремонтируют 11 образовательных организаций в Анапе, Сочи, Армавире, Выселковском, Каневском, Кореновском, Успенском районах и Ленинградском муниципальном округе. А до 2027 года в Сочи и Краснодаре появятся три школы в общей сложности на 2250 мест.