На Кубани построят 54 социальных объекта в 2025 году

Ранее мы сообщали, что благодаря нацпроекту в 2025 гоуд капитально отремонтируют 11 образовательных организаций в Анапе, Сочи, Армавире, Выселковском, Каневском, Кореновском, Успенском районах и Ленинградском муниципальном округе. А до 2027 года в Сочи и Краснодаре появятся три школы в общей сложности на 2250 мест.