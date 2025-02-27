В Перми с 1 марта увеличат размер штрафов за рекламу табака

В Перми с первого марта увеличится размер штрафа за рекламу курения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как пояснили в мэрии, нововведения относятся к наружной рекламе, которая демонстрирует процесс курения, наименование табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей: трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигало.
«C 1 марта будет увеличен размер штрафов за размещение вывесок о продаже табачной и никотинсодержащей продукции на объектах капитального строительства и НТО. За первое размещение вывески предусмотрен административный штраф в размере до 4 тысяч рублей на граждан, до 40 тысяч рублей — на должностных лиц, до 500 тысяч рублей — на юридических лиц. За повторное нарушение — до 5, 50 и 800 тысяч рублей соответственно» — уточнили в пресс-службе главы города.
Размер штрафа за рекламу табака на зданиях составит 4 тысячи рублей для граждан, 40 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч рублей для юридических лиц.