В Перми с 1 марта увеличат размер штрафов за рекламу табака

«C 1 марта будет увеличен размер штрафов за размещение вывесок о продаже табачной и никотинсодержащей продукции на объектах капитального строительства и НТО. За первое размещение вывески предусмотрен административный штраф в размере до 4 тысяч рублей на граждан, до 40 тысяч рублей — на должностных лиц, до 500 тысяч рублей — на юридических лиц. За повторное нарушение — до 5, 50 и 800 тысяч рублей соответственно» — уточнили в пресс-службе главы города.