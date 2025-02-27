Расходы бюджета Кубани в 2025 году увеличили до 649 млрд рублей

Дополнительно выделен 1 млрд руб. на медицинскую инфраструктуру, общий бюджет на эти цели вырос до 20,2 млрд руб. В 2025 году регион продолжит строительство 17 поликлиник, а также планирует ввести в эксплуатацию 21 фельдшерско-акушерский пункт и 10 офисов врача общей практики.