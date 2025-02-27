В Новосибирске вырос средний чек за обед в общепите

В Новосибирской области по результатам января текущего года вырос средний чек за обед или ужин в общепите. Эксперты объяснили это ростом спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского Главного управления Банка России.
— Влияние растущего спроса на цены ярко проявилось в сфере общепита. Средний чек в кафе, ресторанах и закусочных в январе вырос больше, чем в декабре, — говорится в сообщении.
Как отметил начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России. Евгений Хацкевич, при высоком спросе рестораторам гораздо проще увеличивать цены на уже готовые блюда. Помимо этого бизнес столкнулся с ростом издержек на логистику, оборудование и упаковку.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области инфляция увеличилась до 10,57%. Основной причиной специалисты назвали высокую потребительскую активность.