Машина Александра Буйнова сбила пенсионерку на зебре в Апрелевке

Сыну женщины певец предлагал деньги, чтобы урегулировать ситуацию на месте до приезда сотрудников Госавтоинспекции, но тот отказался, уточняет Shot. По его данным, с 2017 года на Lexus певца был выписан 171 штраф за различные нарушения Правил дорожного движения на общую сумму 158 тыс. рублей, они были оплачены, 112 из них пришлось на превышение скорости.