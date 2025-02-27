Газ продолжит поступать в Приднестровье по действующему маршруту

Информация, которую ждет каждый приднестровец. Сформированный после продолжительных совместных усилий механизм поставки в Приднестровье природного газа продолжает действовать. Договоренность на очередной период достигнута. Газ будет доставлен в республику своевременно.
Он также поблагодарил российскую сторону — должностных лиц и коллектив Министерства энергетики Российской Федерации — за поддержку и действия для недопущения нового витка энергетической и гуманитарной катастрофы в регионе. Отдельно Красносельский выразил признательность от себя и всего приднестровского народа «за личную вовлеченность и прилагаемые усилия» вице-премьеру российского правительства Александру Новаку.
Напомним, природный газ начал поступать в Приднестровье с 14 февраля сроком на 16 дней поставки были организованы через краткосрочное соглашение с венгерской компанией MET Gas and Energy Marketing AG при поддержке Минэнерго РФ.
До этого власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа с границы республикой в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору венгерская компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней начиная с 14 февраля. Данного объема хватает для обеспечения «голубым топливом» бытовых потребителей и выработки электричества. Однако крупные производства региона простаивают из-за нехватки газа для ни, вследствие чего многие жители Приднестровья не могут вернуться к работе.