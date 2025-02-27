Штрафы для пассажиров резко вырастут в Новосибирской области

Денежное наказание для пассажиров общественного транспорта, использующих чужие документы; перевозку багажа без оплаты; нарушение правил пользования метрополитеном в регионе вырастет в несколько раз.
Так, штраф за использование чужих документов составит 2 тыс рублей. За перевозку багажа без оплаты — 500 рублей (сейчас штраф равен 100 рублям). Штраф за нарушение правил пользования метро, вместо действующих 100−200 рублей, составит 500 — 2 тыс рублей.
Помимо этого будут введены дополнительные штрафы для перевозчиков, сообщает ТАСС. Штраф за несоответствие числа рейсов расписанию для перевозчиков составит 10−15 тыс рублей для должностных лиц, 30−50 тыс рублей — для юридических лиц.
Перевозчиков также будут наказывать за неисправное оборудование для перевозки инвалидов, системы контроля температуры воздуха, табло и оборудования для безналичной оплаты проезда и прочее.
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