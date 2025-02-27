В Беларуси в 2025 году в планах построить 23 котельные на местных энергоресурсах

Строительство котельных, экспорт пеллет. Что предлагает Беларусь партнерам по ШОС в энергетике Энергоемкость ВВП Беларуси за четырехлетие снизилась на 2,6%
С 2021 по 2025 год в рамках реализации государственной программы «Энергосбережение» в организациях ЖКХ разных регионов страны запланировано строительство 78 энергоисточников на местных топливно-энергетических ресурсах общей тепловой мощностью 395,9 МВт, что позволит значительно увеличить объем использования местного топлива в общем энергобалансе республики. За четырехлетку в стране уже ввели в эксплуатацию 52 энергоисточника, что обеспечило рост ежегодного объема использования местных энергоресурсов на порядка 78,6 тыс. т условного топлива. На этот год запланирован ввод еще 23 котельных.
«Строительство новых современных полностью автоматизированных энергоисточников на местных энергоресурсах помогает устойчивому развитию регионов, не только обеспечивая снижение потребления импортируемого природного газа и себестоимости производства тепловой энергии, но и позволяя создавать рабочие места как на самой котельной, так и в организациях, занимающихся заготовкой, производством и транспортировкой древесного и торфяного топлива», — обратил внимание руководитель департамента.
Как было отмечено, сегодня районы республики достигли неплохих результатов по использованию местных энергоресурсов. С долей свыше 70% насчитывается 40 районов, с долей от 50% до 70% — 30 районов. Виталий Крецкий подчеркнул, что в стране сформирована вся инфраструктура на базе отечественного оборудования по заготовке, хранению, транспортировке и сжиганию местных ТЭР. Все более востребованными в регионах становятся модульные котельные. В числе их преимуществ — отсутствие необходимости строительства здания под котельную, сокращение затрат и экономия времени на производство, доставку и монтаж, снижение протяженности тепловых сетей к потребителю.
«Это на самом деле очень выгодно. Возьмем, допустим, небольшую деревню. Жителей немного, населенный пункт вымирает. Строить стационарную котельную невыгодно. А для модульной даже не нужен фундамент. Привезли объект на колесах, поставили на фундаментные плиты, он работает. Спустя времени перевезли на другое место», — пояснил Виталий Крецкий.
Вместе с тем, несмотря на то что в стране достаточно собственных электрогенерирующих мощностей, продолжается активная работа по развитию возобновляемых источников энергии. В прошлом году доля таких источников энергии в валовом потреблении энергоресурсов незначительно, но выросла. Директор Департамента по энергоэффективности рассказал, что на ряде объектов в республике делают акцент именно на возобновляемые источники энергии, прежде всего речь идет о территориях, попавших в зону загрязнения от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Правительством поставлена задача по последующему продолжению работы в этом направлении.
«В 2025 году доля возобновляемых источников энергии в валовом потреблении энергоресурсов белорусами должна составить не менее 7%, а в 2030 году — порядка 8%», — подытожил Виталий Крецкий.