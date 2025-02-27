В Беларуси в 2025 году в планах построить 23 котельные на местных энергоресурсах

Как было отмечено, сегодня районы республики достигли неплохих результатов по использованию местных энергоресурсов. С долей свыше 70% насчитывается 40 районов, с долей от 50% до 70% — 30 районов. Виталий Крецкий подчеркнул, что в стране сформирована вся инфраструктура на базе отечественного оборудования по заготовке, хранению, транспортировке и сжиганию местных ТЭР. Все более востребованными в регионах становятся модульные котельные. В числе их преимуществ — отсутствие необходимости строительства здания под котельную, сокращение затрат и экономия времени на производство, доставку и монтаж, снижение протяженности тепловых сетей к потребителю.