В Свердловской области финансирование медицины увеличили на 13%

В Свердловской области региональные депутаты утвердили программу оказания бесплатной медицинской помощи, ее финансирование в регионе увеличено на 16 миллиардов рублей, или на 13%. Действие программы распространяется на 2025 — 2027 годы. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.
— В программе поддержки здравоохранения появились новые направления, — отметила председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
В 2025 году на свердловское здравоохранение потратят 142,4 миллиарда рублей. Акценты сделают на помощи ветеранам боевых действий, пациентам с онкологией и развитии кардиологии.