В Свердловской области финансирование медицины увеличили на 13%

В Свердловской области региональные депутаты утвердили программу оказания бесплатной медицинской помощи, ее финансирование в регионе увеличено на 16 миллиардов рублей, или на 13%. Действие программы распространяется на 2025 — 2027 годы. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.