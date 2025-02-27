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В Свердловской области финансирование медицины увеличили на 13%

Деньги потратят за три года.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области региональные депутаты утвердили программу оказания бесплатной медицинской помощи, ее финансирование в регионе увеличено на 16 миллиардов рублей, или на 13%. Действие программы распространяется на 2025 — 2027 годы. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.

— В программе поддержки здравоохранения появились новые направления, — отметила председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В 2025 году на свердловское здравоохранение потратят 142,4 миллиарда рублей. Акценты сделают на помощи ветеранам боевых действий, пациентам с онкологией и развитии кардиологии.

медицина