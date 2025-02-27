С 1 марта таксисты смогут работать в Москве только после аттестации

Начало использования камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД для рассылки водителям уведомлений об отсутствии полисов ОСАГО (а впоследствии и для выписывания штрафов) снова отложили. Ранее было объявлено, что эксперимент по рассылке уведомлений стартует с 1 марта 2025 года, ~новая дата — 30 июня.~ Участники процесса так и не смогли согласовать все его детали, включая распределение ответственности за хранение персональных данных. Как сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков, сроки начала эксперимента по выявлению машин без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер перенесли по инициативе Минфина.