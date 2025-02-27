В Екатеринбурге перекроют старый мост у «Калины»

Речь идет об участке от здания № 80 по улице Комсомольской до Сибирского тракта. Дорога будет перекрыта с 7 марта по 15 декабря.
«Строители перекроют старый путепровод и начнут его демонтаж. Работы стартуют со стороны Куйбышева, а чтобы не создавать помехи движению поездов, над железной дорогой для разбора мостовых пролетов будет использован консольно-шлюзовой кран. Объезд транспорта на период проведения работ будет производиться по построенным эстакадам», — сообщают в администрации.
Развязку у «Калины» строят с сентября 2021 года. Предполагалось, что после ввода в эксплуатацию — в декабре 2024 года — пропускная способность участка увеличится более чем в два раза, с 5 тыс. до 12 тыс. машин в час. К сентябрю 2024 года готовность составляла 77%. На этом строительство приостановилось.
Осенью ООО «АльмакорГруп» (Москва) начало процедуру банкротства (как мы писали ранее, ее инициировал аффилированный с «АльмакорГруп» индивидуальный предприниматель с суммы около 2 млн рублей). Сейчас к организации предъявлено требований на сумму более 13 млрд рублей.
Активные работы на объекте возобновились в середине декабря. Рабочие обещали приложить все усилия, чтобы как можно быстрее достроить развязку. К слову, это произошло после вмешательства прокуратуры, которая обнаружила нарушения при строительстве. В январе второй съезд на развязке открыли, но предстоит еще несколько этапов строительства.