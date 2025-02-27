Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске построят современную пешеходную зону вдоль Иртыша

Работы планируют завершить осенью 2026 года.

Источник: Om1 Омск

В Омске планируют создать единую пешеходную набережную, которая соединит Воскресенский сквер и жилой комплекс «Изумрудный берег». В будущем маршрут продолжится дальше, включая парковую зону, мост и Советский парк.

Работа над благоустройством набережной находится под контролем губернатора Омской области. Разрабатываются различные решения, позволяющие учесть сезонное повышение уровня воды и сохранить природную уникальность территории. Проект предусматривает привлечение частных инвесторов, что поможет создать комфортное и современное пространство для отдыха.

На первом этапе планируется благоустроить участок до улицы Кемеровской. Работы займут два года — с 2025-го по 2026-й. Ввести в эксплуатацию обновлённую набережную планируют осенью 2026 года.

Строительные работы начнутся в зимний период, поскольку лето считается не самым подходящим временем для активного строительства. Уже сейчас ведётся разработка плана благоустройства, чтобы набережная стала живым и привлекательным местом для жителей и гостей города.

ЖКХ