В Омске построят современную пешеходную зону вдоль Иртыша

В Омске планируют создать единую пешеходную набережную, которая соединит Воскресенский сквер и жилой комплекс «Изумрудный берег». В будущем маршрут продолжится дальше, включая парковую зону, мост и Советский парк.
Работа над благоустройством набережной находится под контролем губернатора Омской области. Разрабатываются различные решения, позволяющие учесть сезонное повышение уровня воды и сохранить природную уникальность территории. Проект предусматривает привлечение частных инвесторов, что поможет создать комфортное и современное пространство для отдыха.
На первом этапе планируется благоустроить участок до улицы Кемеровской. Работы займут два года — с 2025-го по 2026-й. Ввести в эксплуатацию обновлённую набережную планируют осенью 2026 года.
Строительные работы начнутся в зимний период, поскольку лето считается не самым подходящим временем для активного строительства. Уже сейчас ведётся разработка плана благоустройства, чтобы набережная стала живым и привлекательным местом для жителей и гостей города.