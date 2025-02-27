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Азамат Амрин объяснил, почему не рассматривается поэтапное повышение ставки НДС

Правительство Казахстана отказалось от поэтапного повышения ставки, так как этот вариант не дал бы нужного экономического эффекта. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: pixabay.com

По его словам, рассматривались разные сценарии — увеличение на 1% или 2% в год, а также диапазоны 12−14% и 16−20%. Однако расчеты показали, что постепенное повышение не позволит покрыть обязательства государства.

Мы рассчитали модель, по которой расходы составят 28 трлн тенге, и при постепенном увеличении ставки этот дефицит не удастся закрыть.

пояснил Амрин

Он также напомнил, что дискуссии о повышении ставки велись еще в 2022 и 2023 годах, но тогда было принято другое решение. Сейчас же власти пришли к выводу, что предложенный вариант является наиболее оптимальным.

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