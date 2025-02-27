Азамат Амрин объяснил, почему не рассматривается поэтапное повышение ставки НДС

По его словам, рассматривались разные сценарии — увеличение на 1% или 2% в год, а также диапазоны 12−14% и 16−20%. Однако расчеты показали, что постепенное повышение не позволит покрыть обязательства государства.
Мы рассчитали модель, по которой расходы составят 28 трлн тенге, и при постепенном увеличении ставки этот дефицит не удастся закрыть.
Он также напомнил, что дискуссии о повышении ставки велись еще в 2022 и 2023 годах, но тогда было принято другое решение. Сейчас же власти пришли к выводу, что предложенный вариант является наиболее оптимальным.