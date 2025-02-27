Минтруда сказало, как частники могут получить от государства 726 рублей

Так, в 2025-м для частников предусмотрели финансовую поддержку из бюджета за трудоустройство молодежи в свободное от учебы время. Доплата составит не более одной минимальной зарплаты пропорционально фактически отработанному времени. Сейчас эта сумма составляет 726 белорусских рублей.