Министерство труда и социальной защиты сказало, как в Беларуси коммерческие организации могут получить деньги от государства.
Так, в 2025-м для частников предусмотрели финансовую поддержку из бюджета за трудоустройство молодежи в свободное от учебы время. Доплата составит не более одной минимальной зарплаты пропорционально фактически отработанному времени. Сейчас эта сумма составляет 726 белорусских рублей.
Кроме того, наниматель получит деньги на уплату начисленных обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН и на страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Тем временем мэр Минска сказал, какая возможность должна быть у каждого выпускника девятого класса.
Тем временем министр информации Марков сказал о средствах USAID, которые вкладывали в борьбу против Беларуси.