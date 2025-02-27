Фабрики Gloria Jeans в Гуково и Зверево купит инвестор

ООО «Булава» стал новым инвестором для производственных площадок в Гуково и Зверево. Компания обещает трудоустроить всех сотрудников заводов.
Известно, что компания специализируется на производстве спецодежды для военных, тактического снаряжения и оборудования.
Также врио губернатора отметил, что правительство Ростовской области нашло инвестора, которому передали право аренды площадок в Зернограде, Сальске и Егорлыкской.
По остальным площадкам сейчас проходят переговоры с потенциальными инвесторами.