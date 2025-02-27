В Омске ввели новые правила капитального ремонта домов

Как уточняется в сообщении парламентариев, нововведения связаны с изменениями в федеральном законодательстве. О том, из каких источников будут покрываться затраты на осуществление строительного надзора, пока не сообщается. Планируется, что данная мера позволит повысить качество проводимых работ.