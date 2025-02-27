В Омске ввели новые правила капитального ремонта домов

Сегодня, 27 февраля, депутаты Законодательного собрания Омской области внесли дополнения в региональный закон о капитальном ремонте многоквартирных домов.
Главное нововведение — обязательный строительный надзор за проведением работ. Также к проведению капитального ремонта теперь будут допускаться только члены саморегулируемых строительных организаций.
Как уточняется в сообщении парламентариев, нововведения связаны с изменениями в федеральном законодательстве. О том, из каких источников будут покрываться затраты на осуществление строительного надзора, пока не сообщается. Планируется, что данная мера позволит повысить качество проводимых работ.