Основатель Freedom Holding Corp Турлов дал советы создания успешной компании

«Я сам отвечаю в соцсетях клиентам, потому что это важно», — добавляет он. При этом доверие внутри команды играет не меньшую роль: «Если твой бизнес полностью зависит от тебя, это не бизнес, а просто твоя персональная занятость. Настоящая компания — это когда люди могут принимать решения и двигаться вперед без твоего постоянного контроля. Я всегда говорю: если хочешь построить что-то большое, учись делегировать, создавать систему, которая работает даже в твое отсутствие».