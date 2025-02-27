Волгоградцев старше 50 лет стали чаще приглашать на собеседования

Согласно данным сервиса hh.ru, жители региона в возрасте от 41 до 50 лет в 2024 году получили 244,5 тыс. приглашений на собеседования — на 70% больше, чем в 2023-м. На 67% выросло число откликов у соискателей от 51 до 60 лет и составило 74,6 тыс.
Жители старше 61 года получили 12,6 тыс. приглашений (+79%), а подростки (14−18 лет) — 92,5 тыс. (+28%).
Соискатели от 19 до 30 лет получили 906 тыс. приглашений (+58%), а 31−40-летние волгоградцы — 498% (+63%).
В основном работодатели в 2024 году интересовались кандидатами, достигшими 19−30 лет, — на эту категорию пришлось 50% откликов.
В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к людям в возрасте 41−50 лет, вошли «Высший и средний менеджмент», «Финансы, бухгалтерия», «Безопасность», а также «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья».
Соискателей 51+ чаще всего зовут работать в сфере «Безопасность», «Сельское хозяйство», а также «Добыча сырья», «Домашний, обслуживающий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание».
Люди старше 60 лет в основном получают приглашения в сферах «Безопасность» и «Домашний, обслуживающий персонал».