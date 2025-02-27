Волгоградцев старше 50 лет стали чаще приглашать на собеседования

Согласно данным сервиса hh.ru, жители региона в возрасте от 41 до 50 лет в 2024 году получили 244,5 тыс. приглашений на собеседования — на 70% больше, чем в 2023-м. На 67% выросло число откликов у соискателей от 51 до 60 лет и составило 74,6 тыс.