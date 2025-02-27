В Омске продаются точка быстрого питания и сеть суши

Первый — доставка суши. Как говорится в объявлении, продаются сразу три кафе, специализирующихся на доставке суши по известной франшизе. Площадь локаций — от 63 до 230 кв. метров. Все необходимое для производства суши, квалифицированный персонал и база постоянных покупателей прилагаются к помещениям и правам на франшизу.