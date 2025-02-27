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В Омске продаются точка быстрого питания и сеть суши

За три суше-кафе собственник планирует выручить 13 млн рублей.

Источник: Авито

На сайте бесплатных объявлений появились предложения о продаже сразу нескольких видов готового ресторанного бизнеса.

Первый — доставка суши. Как говорится в объявлении, продаются сразу три кафе, специализирующихся на доставке суши по известной франшизе. Площадь локаций — от 63 до 230 кв. метров. Все необходимое для производства суши, квалифицированный персонал и база постоянных покупателей прилагаются к помещениям и правам на франшизу.

За готовый бизнес собственник планирует выручить 13 млн рублей, обещая, что новому собственнику он может принести до 600 000 рублей в месяц. В таких параметрах бизнес успешно работал на рынке уже пять лет.

Название бренда не сообщается, однако судя по месту локации офиса, речь идет о сети Foodgarden.

Также расстаются со своим бизнесом владельцы точки быстрого питания Balcans. Помещение площадью 12 кв. метров продается со всем оборудованием для производства гриль-бургеров и пиццы. Фудкорд расположен в торговом центре по улице Мира. Его цена значительно скромнее — 1 950 рублей.