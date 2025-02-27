100 млн требуют власти Новосибирской области от строителя четвертого моста

Напомним, срок сдачи объекта неоднократно переносился с 2023 года. Компания ходатайствовала о продлении сроков строительства до декабря 2025-го, однако получила отказ от антимонопольной службы региона. После чего с теми же требованиями компания обратилась в суд. Решение по делу пока не вынесено.