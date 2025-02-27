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100 млн требуют власти Новосибирской области от строителя четвертого моста

Срок сдачи объекта неоднократно переносился с 2023 года.

Министерство транспорта региона от имени НСО обратилось в суд с двумя исковыми заявлениями к «Сибирской концессионной компании» (входит в ГК «ВИС»), являющейся подрядчиком строительства четвертого моста.

Общая сумма исковых требований составляет 100 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Судя по всему, министерство требует от подрядчика выплаты неустойки.

Напомним, срок сдачи объекта неоднократно переносился с 2023 года. Компания ходатайствовала о продлении сроков строительства до декабря 2025-го, однако получила отказ от антимонопольной службы региона. После чего с теми же требованиями компания обратилась в суд. Решение по делу пока не вынесено.