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В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU — причина

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU. Это стало известно в ходе пресс-конференции Национального агентства перспективных проектов (НАПП), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Fotolia

Как отмечалось, Temu — большая компания, которая очень агрессивно заходит на зарубежные рынки. Естественно, что она тратит большие средства на маркетинг.

Согласно озвученным данным, прошлом году на маркетинг и снижение цен на товары компания направила около $4 млрд, а в этом году на эти цели запланировано около $10 млрд.

Свою позицию мы озвучивали ранее. Мы не карательный орган, а регулятор и готовы обеспечивать защиту их прав и интересов в легальном бизнесе, а также помочь им официально выйти на рынок, если они к нам обратятся. Однако со стороны Temu пока такого обращения не было, есть лишь небольшие продвижения.

заявил начальник управления электронной коммерции НАПП Камронбек Мухаммадиев

Он добавил, что деятельность компании пока не блокируется, но в скором времени это возможно.

Когда страна заваливается дешевыми товарами, с которых не выплачиваются ни налоги, ни таможенные платежи, а процессинг проходит через зарубежные банки, то какая польза для экономики? По нашим данным, только по прозрачному трафику пользователи из Узбекистана потратили на покупки в этом маркетплейсе более $10 млн. Бизнес, который работает в рамках закона, приносит пользу и стране, и предпринимателям. Узбекистан не должен быть просто площадкой для выкачивания денег.

отметил первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов Вячеслав Пак

По его словам, есть и другие важные аспекты, например, вопросы качества продукции.

Вы получили заказ с Temu, но товар оказался не тем или с браком. Куда вы будете обращаться, если у компании нет представительства в Узбекистане? Единственный вариант — служба поддержки в приложении, но обработают ли там вашу жалобу, неизвестно.

пояснил Пак

В Национальном агентстве перспективных проектов подчеркнули, что развитие электронной коммерции в Узбекистане должно происходить в рамках установленных правил.

Напомним, ранее на конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан Камронбек Мухаммадиев упоминал, что с 1 июля вступают в силу новые требования для международных платформ. За их нарушение может грозить блокировка.

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