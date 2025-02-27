В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU — причина

Как отмечалось, Temu — большая компания, которая очень агрессивно заходит на зарубежные рынки. Естественно, что она тратит большие средства на маркетинг.
Согласно озвученным данным, прошлом году на маркетинг и снижение цен на товары компания направила около $4 млрд, а в этом году на эти цели запланировано около $10 млрд.
Свою позицию мы озвучивали ранее. Мы не карательный орган, а регулятор и готовы обеспечивать защиту их прав и интересов в легальном бизнесе, а также помочь им официально выйти на рынок, если они к нам обратятся. Однако со стороны Temu пока такого обращения не было, есть лишь небольшие продвижения.
Он добавил, что деятельность компании пока не блокируется, но в скором времени это возможно.
Когда страна заваливается дешевыми товарами, с которых не выплачиваются ни налоги, ни таможенные платежи, а процессинг проходит через зарубежные банки, то какая польза для экономики? По нашим данным, только по прозрачному трафику пользователи из Узбекистана потратили на покупки в этом маркетплейсе более $10 млн. Бизнес, который работает в рамках закона, приносит пользу и стране, и предпринимателям. Узбекистан не должен быть просто площадкой для выкачивания денег.
По его словам, есть и другие важные аспекты, например, вопросы качества продукции.
Вы получили заказ с Temu, но товар оказался не тем или с браком. Куда вы будете обращаться, если у компании нет представительства в Узбекистане? Единственный вариант — служба поддержки в приложении, но обработают ли там вашу жалобу, неизвестно.
В Национальном агентстве перспективных проектов подчеркнули, что развитие электронной коммерции в Узбекистане должно происходить в рамках установленных правил.
Напомним, ранее на конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан Камронбек Мухаммадиев упоминал, что с 1 июля вступают в силу новые требования для международных платформ. За их нарушение может грозить блокировка.