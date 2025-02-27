В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU — причина

Когда страна заваливается дешевыми товарами, с которых не выплачиваются ни налоги, ни таможенные платежи, а процессинг проходит через зарубежные банки, то какая польза для экономики? По нашим данным, только по прозрачному трафику пользователи из Узбекистана потратили на покупки в этом маркетплейсе более $10 млн. Бизнес, который работает в рамках закона, приносит пользу и стране, и предпринимателям. Узбекистан не должен быть просто площадкой для выкачивания денег.