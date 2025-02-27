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В Новосибирске сужают дороги на Громова, Бориса Богаткова и Сурикова из-за работ

С 27 февраля до 20 марта.

Источник: Комсомольская правда

В трех районах Новосибирска временно сузят проезжие части из-за ремонтных работ. Ограничения введены с 27 февраля и продлятся до 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Кировском районе на 5 метров сужен внутриквартальный проезд в сторону улицы Громова возле дома № 7. Специалисты ремонтируют водопровод.

В Октябрьском районе с 27 февраля по 14 марта на 6 метров сузят проезжую часть улицы Бориса Богаткова в районе здания № 51. Ремонтирует теплотрассу.

В Дзержинском районе до 20 марта на 2 метра уменьшают ширина проезжей части улицы Сурикова возле дома № 36. Причина — ремонт электрокабеля.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать знаки и схемы объезда.