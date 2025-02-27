В Сербии отказались «грабить Россию» для отмены санкций США

Сербия отказалась соглашаться на условия США, заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин на встрече со студентами РГГУ в Москве. Вице-премьер уточнил, что власти республики надеются, что США и Россия смогут достичь договоренностей. Он заверил, что Сербия не будет «ничего грабить у России» и «отнимать русское имущество».
«Мы, сербы, не народ трусов и грабителей», — приводят слова вице-премьера «Ведомости». Вулин добавил, что Сербия ждет решения вопроса с поставками ресурсов из России, так как выполняет все обязательства. Политик поблагодарил российского президента Владимира Путина за «благосклонное» отношение к Сербии, без учета «рыночной выгоды».
27 февраля Министерство финансов США на 30 дней отложило вступление в силу ограничений в отношении «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Санкции на компанию накладываются из-за того, что 56,15% принадлежит российским компаниям «Газпром нефти» и «Газпрому».
Санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» минфин США ввел 10 февраля. Ограничения коснулись и зарубежных структур российских компаний. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен призвал убрать российские активы из NIS.
Дирекция «Нефтяной индустрии Сербии» старается снять угрозу санкций с компании. В начале февраля из NIS направила в управление по контролю за иностранными активами минфина США запрос на трехмесячную отсрочку введения ограничений.
В декабре 2024 года президент Сербии Александр Вучич анонсировал переговоры с Россией и США из-за перспективы введения санкций против NIS. Сербский лидер говорил, что власти республики могут быть вынуждены выкупить или настоять на реализации доли российского капитала третьей стороне, чтобы избежать антироссийских санкций.