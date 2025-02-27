В Сербии отказались «грабить Россию» для отмены санкций США

Сербия отказалась соглашаться на условия США, заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин на встрече со студентами РГГУ в Москве. Вице-премьер уточнил, что власти республики надеются, что США и Россия смогут достичь договоренностей. Он заверил, что Сербия не будет «ничего грабить у России» и «отнимать русское имущество».