Министр сельского хозяйства Калининградской области дал прогноз относительно урожая на 2025 год

— Мы ожидаем, что валовый объем производства будет на уровне прошлого года. Это не менее 730 тысяч тонн зерновых, 230 тысяч тонн масличных, 150 тысяч тонн картофеля, не менее 50 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. В принципе, мы никакого падения не ожидаем и рассчитываем на рост, — сказал Артем Иванов в эфире.