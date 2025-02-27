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Министр сельского хозяйства Калининградской области дал прогноз относительно урожая на 2025 год

Власти падения не ждут, а рассчитывают на рост прошлогодних показателей.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области из-за теплой зимы власти не ждут падения урожая, а надеются на рост показателей 2024 года. Об этом во время прямого эфира в ЦУР во «ВКонтакте» рассказал министр сельского хозяйства региона Артем Иванов.

— Мы ожидаем, что валовый объем производства будет на уровне прошлого года. Это не менее 730 тысяч тонн зерновых, 230 тысяч тонн масличных, 150 тысяч тонн картофеля, не менее 50 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. В принципе, мы никакого падения не ожидаем и рассчитываем на рост, — сказал Артем Иванов в эфире.

Он отметил, что аграрии уже вышли на работу в поля.

— С учетом особенностей зимы в наших ведущих хозяйствах уже ведется подкормка. Уже работает техника в полях. Это в Калининграде много снега, а на остальной части области снега выпало не так много. Подкормка началась, — добавил министр.

Ранее глава минсельхоза дал прогноз по урожаю яблок и груш в регионе.

сельское хозяйство