Министр сельского хозяйства Калининградской области дал прогноз относительно урожая на 2025 год

В Калининградской области из-за теплой зимы власти не ждут падения урожая, а надеются на рост показателей 2024 года. Об этом во время прямого эфира в ЦУР во «ВКонтакте» рассказал министр сельского хозяйства региона Артем Иванов.
— Мы ожидаем, что валовый объем производства будет на уровне прошлого года. Это не менее 730 тысяч тонн зерновых, 230 тысяч тонн масличных, 150 тысяч тонн картофеля, не менее 50 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. В принципе, мы никакого падения не ожидаем и рассчитываем на рост, — сказал Артем Иванов в эфире.
Он отметил, что аграрии уже вышли на работу в поля.
— С учетом особенностей зимы в наших ведущих хозяйствах уже ведется подкормка. Уже работает техника в полях. Это в Калининграде много снега, а на остальной части области снега выпало не так много. Подкормка началась, — добавил министр.
Ранее глава минсельхоза дал прогноз по урожаю яблок и груш в регионе.