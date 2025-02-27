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Минсельхоз: В России создана альтернатива пальмовому маслу

Создан первый в России подсолнечник с повышенным содержанием стеариновой кислоты, сообщается в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства РФ, имеющемся в распоряжении «РГ». В ближайшее время из него начнут массово производить полезное высокостеариновое подсолнечное масло, которое станет альтернативой пальмовому.

Такой подсолнечник выращен учеными Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта. Продукт призван составить конкуренцию пальмовому маслу и может использоваться для производства кондитерских изделий и косметики. Планируется, что это снизит расходы производителей, импортирующих пальмовое масло.

«Стоит отметить, что подсолнечное масло значительно полезнее пальмового: оно способствует уменьшению уровня холестерина, улучшению питания тканей, кровообращения и профилактике атеросклероза», — говорится в сообщении.

Содержание стеариновой кислоты в гибриде достигает 13%, что позволяет ему затвердевать в течение 24 часов при температуре +5 °С или иметь полутвердую консистенцию при температуре +10 °С. Вновь созданное масло отличается повышенным содержанием олеиновой кислоты (75%), которая является основой оливкового масла и особенно полезна при диетическом питании. По словам одного из авторов ноу-хау, заведующего лабораторией генетики, доктора биологических наук Якова Демурина, все это будет способствовать увеличению сроков хранения самого масла и продуктов с его содержанием.

В России не производились полутвердые и твердые масла. Запуск производства высокостеаринового подсолнечника позволит нам выйти из зависимости от импорта пальмового масла. Это важный шаг с точки зрения промышленной независимости.

рассказал Михаил Мальцев
исполнительный директор масложирового союза России

Эксперты, мнение которых приводится в релизе, считают, что новый гибрид обеспечит существенный рост сбыта и поможет вывести страну на первое место в мире по поставкам подсолнечного масла за рубеж.