Минсельхоз: В России создана альтернатива пальмовому маслу

Такой подсолнечник выращен учеными Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта. Продукт призван составить конкуренцию пальмовому маслу и может использоваться для производства кондитерских изделий и косметики. Планируется, что это снизит расходы производителей, импортирующих пальмовое масло.
«Стоит отметить, что подсолнечное масло значительно полезнее пальмового: оно способствует уменьшению уровня холестерина, улучшению питания тканей, кровообращения и профилактике атеросклероза», — говорится в сообщении.
Содержание стеариновой кислоты в гибриде достигает 13%, что позволяет ему затвердевать в течение 24 часов при температуре +5 °С или иметь полутвердую консистенцию при температуре +10 °С. Вновь созданное масло отличается повышенным содержанием олеиновой кислоты (75%), которая является основой оливкового масла и особенно полезна при диетическом питании. По словам одного из авторов ноу-хау, заведующего лабораторией генетики, доктора биологических наук Якова Демурина, все это будет способствовать увеличению сроков хранения самого масла и продуктов с его содержанием.
В России не производились полутвердые и твердые масла. Запуск производства высокостеаринового подсолнечника позволит нам выйти из зависимости от импорта пальмового масла. Это важный шаг с точки зрения промышленной независимости.
Эксперты, мнение которых приводится в релизе, считают, что новый гибрид обеспечит существенный рост сбыта и поможет вывести страну на первое место в мире по поставкам подсолнечного масла за рубеж.