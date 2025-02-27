Минсельхоз: В России создана альтернатива пальмовому маслу

Содержание стеариновой кислоты в гибриде достигает 13%, что позволяет ему затвердевать в течение 24 часов при температуре +5 °С или иметь полутвердую консистенцию при температуре +10 °С. Вновь созданное масло отличается повышенным содержанием олеиновой кислоты (75%), которая является основой оливкового масла и особенно полезна при диетическом питании. По словам одного из авторов ноу-хау, заведующего лабораторией генетики, доктора биологических наук Якова Демурина, все это будет способствовать увеличению сроков хранения самого масла и продуктов с его содержанием.