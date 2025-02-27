Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен

Определен перечень из 26 продовольственных товаров. Установлены несколько видов предельных наценок. К закупочным ценам местных производителей в размере не более 10%, к закупочным ценам на товары, поставляемые из других регионов или из других стран, где включены затраты на логистику — не более 15% и для производителей ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%.