Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен

КАЛИНИНГРАД, 27 фев — РИА Новости. Больше 300 магазинов в Калининградской области подписали соглашение о сдерживании роста цен, в четверг к соглашению присоединилась еще одна крупная торговая сеть Spar, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«Ещё одна крупная торговая сеть присоединилась к соглашению о сдерживании роста цен. Зафиксировали со Spar договорённости: не превышать 10% наценки в стоимости товаров, которые мы определили», написал Беспрозванных.
Глава региона уточнил, что пул участников соглашения составляет уже пять торговых сетей и 10 товаропроизводителей.
«К 200 магазинами прибавилось ещё 105. Уверен, эти цифры будут расти. Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы эта работа была системной и приносила постоянные результаты. Будем контролировать», — добавил Беспрозванных.
Соглашение о стабилизации цен на продовольственные товары с торговыми сетями и местными производителями, губернатор Калининградской области подписал 30 января.
Определен перечень из 26 продовольственных товаров. Установлены несколько видов предельных наценок. К закупочным ценам местных производителей в размере не более 10%, к закупочным ценам на товары, поставляемые из других регионов или из других стран, где включены затраты на логистику — не более 15% и для производителей ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%.
По сообщению пресс-службы правительства региона, действие соглашения определено до 6 мая 2026 года. Срок исполнения обязательств для торговых сетей и производителей не менее трех месяцев. Условия предусматривают добровольное решение участников как присоединиться, так и выйти из соглашения.