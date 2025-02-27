Минтруда Беларуси сказало, кто может получить доплату к пенсии до 500 рублей

В ведомстве напомнили, что с 1 января в стране заработали новые правила: у пенсионеров с коэффициентом более 1,3 размер пенсии не станет ниже в период работы. В Минтруда обратили внимание на то, что около 110 тысяч работающих пенсионеров получили пенсию в более высоком размере.