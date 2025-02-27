Минтруда Беларуси сказало, кто может получить доплату к пенсии до 500 рублей. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что с 1 января в стране заработали новые правила: у пенсионеров с коэффициентом более 1,3 размер пенсии не станет ниже в период работы. В Минтруда обратили внимание на то, что около 110 тысяч работающих пенсионеров получили пенсию в более высоком размере.
«У каждого сумма доплаты своя, при высоких стаже и заработке может доходить до 500 рублей», — подчеркнули в ведомстве.
В сообщении также сказано, что в январе 2025 на работу устроились 2600 пенсионеров, у которых коэффициент был более 1,3.
Тем временем мы собрали топ-3 новшества в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы.
Ранее глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году.
Кроме того, Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.