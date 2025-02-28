В Краснодаре за год создали две тысячи новых парковочных мест

Сегодня в краевом центре функционирует 270 муниципальных стоянок, рассчитанных на 11,6 тыс. машино-мест. Тариф варьируется в зависимости от зоны и может составлять 30, 40, 50, 60 и 100 ₽ Первые 15 минут до и после внесения платы предоставляются бесплатно. В ночное время с 20:00 до 8:00 на большинстве открытых парковок оплата не требуется.