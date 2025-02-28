Краснодар занял первое место по социально-экономическому развитию

Вице-губернатор также выделил масштабное строительство социальных объектов и эффективную поддержку многодетных семей, социально уязвимых групп населения и участников СВО. Мэр Краснодара Евгений Наумов в свою очередь отметил, что из 1274 проблемных вопросов было решено 1257. Кроме того, были открыты мемориальные доски и именные классы в память о погибших героях СВО, а также созданы новые музейные экспозиции и муралы.