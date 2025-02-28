Краснодар занял первое место по социально-экономическому развитию

Краснодар лидирует в рейтинге комплексного социально-экономического развития среди муниципалитетов. Итоги 2024 года подвели 27 февраля на открытой сессии Городской думы. Заместитель главы региона Александр Топалов выразил благодарность мэру столицы Кубани Евгению Наумову и его команде от имени губернатора за их достижения.
«Несмотря на все вызовы, за последние 10 лет Краснодарский край набрал рекордные темпы развития, зафиксирован рост по всем основным показателям. Это результат общей работы краевой и муниципальной команды. Колоссальная часть выполняемых задач всегда ложится на краевую столицу. По показателям комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований Краснодар в 2024 году занимает первое место в крае», — подчеркнул Александр Топалов.
Вице-губернатор также выделил масштабное строительство социальных объектов и эффективную поддержку многодетных семей, социально уязвимых групп населения и участников СВО. Мэр Краснодара Евгений Наумов в свою очередь отметил, что из 1274 проблемных вопросов было решено 1257. Кроме того, были открыты мемориальные доски и именные классы в память о погибших героях СВО, а также созданы новые музейные экспозиции и муралы.