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Семь объектов культурного достояния Новороссийска получили особый статус

Для семи объектов культурного наследия Новороссийска установили границы территорий.

Государственную защиту получили дома Павла Долинского, Кириака Димитриади, Василия Ильченко, Дмитрия Герты, а также здания ремесленного училища, городского театра и школы № 18 имени дважды Героя Советского Союза В. К. Коккинаки.

«Новороссийск с начала 20 века является крупным промышленным и торговым центром Северного Кавказа. Сейчас в городе находится больше двухсот памятников архитектуры и истории, которые требуют особого внимания. В целом в крае для сохранения объектов культурного наследия утверждены границы территорий для более 4,5 тысяч зданий», — отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Дом Павла Долинского, построенный в 1904 году в стиле эклектики с элементами классицизма, использовался владельцем как доходный. В нем размещалась губернская чертежная, где был подготовлен и издан план Новороссийска 1910 года. Позднее здесь находилась частная женская гимназия. В 1919 году в доме размещались воинские формирования Добровольческой армии. В школе № 18 в 1942 году сформировали морскую бригаду морской пехоты.

Утверждение границ находится в ведении краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия.