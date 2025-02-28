Семь объектов культурного достояния Новороссийска получили особый статус

Дом Павла Долинского, построенный в 1904 году в стиле эклектики с элементами классицизма, использовался владельцем как доходный. В нем размещалась губернская чертежная, где был подготовлен и издан план Новороссийска 1910 года. Позднее здесь находилась частная женская гимназия. В 1919 году в доме размещались воинские формирования Добровольческой армии. В школе № 18 в 1942 году сформировали морскую бригаду морской пехоты.