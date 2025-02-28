Avatr: путь к Перми

Руководитель салона Avatr Константин Бабиян рассказал «Ъ-Прикамье», что дилерство этого бренда группа получила в декабре, а продажи начала в феврале в салоне на ш. Космонавтов, в одном здании с центром BMW.
В продаже представлена модель электромобиля Avatr 11. Эта модель официально сертифицирована для России. К июню в салоне ожидают появления Avatr 12, а к декабрю — Avatr 07. По словам Константина Бабияна, модели 12 и 07 сейчас продаются в Китае, в РФ их завозят с помощью параллельного импорта, но к российскому рынку они пока не адаптированы. После сертификации эти модели появятся в «Дав-Авто». «Avatr — премиальный китайский автомобиль, каких у официальных дилеров в России и Перми еще не было. Он имеет восемь лет гарантии, что очень позитивно воспринимают посетители. По первым клиентам мы видим, что машина им нравится. Кроме того, “Дав-Авто” давно в автомобильном бизнесе, и люди нам доверяют. Поэтому считаем, что свои клиенты на Avatr найдутся», — отметил собеседник.
Avatr — премиальное подразделение бренда Changan, выпускающее электромобили класса люкс. На сайте avatr-motor.ru указано, что создатели бренда Avatr вдохновлялись древним санскритским словом «аватар», означающим воплощение. Motor.ru сообщало, что Avatr вышел на китайский рынок в 2018 году. Это совместный проект трех крупных компаний: автомобильного концерна Changan, IT-гиганта Huawei и производителя батарей CATL. Первая модель марки, электрический кроссовер Avatr 11, дебютировала в 2021 году, а в 2023-м ее начали ввозить в Россию по параллельному импорту. По данным 5koleso.ru, бренд официально вышел на российский рынок в начале 2025 года с моделью Avatr 11. Дистрибьютором марки в РФ стала AGR Automotive Group.
Согласно данным «Авито», купить 11, 12 и 07 модель Avatr в городах РФ можно за 5−8 млн руб.
Группа «Дав-Авто» основана в 1999 году и является дилером Hyundai, Lada, Geely, Belgee, Changan, а также продает подержанные автомобили. Основные владельцы — гендиректор «Дав-Авто» Дмитрий Башаров и Богдан Богданов.
После ухода из РФ западных автомобильных брендов освободившиеся места на этом рынке стали занимать китайские производители, в том числе представители премиальных марок. Летом 2024 года «Восток Моторс Пермь» стал дилером Voyah, а «Сатурн-Р» начал продавать Hongqi и Seres такого же сегмента. Кроме того, по параллельному импорту сюда поставляются и другие марки машин, не имеющие официальных дилеров в РФ, например Li Xiang.
Руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров назвал выход Avatr в Перми ожидаемым шагом и подчеркнул, что успех бренда будет зависеть от многих факторов. «Вопросы по электрическим автомобилям остаются открытыми не только в России, но и во всем мире. Хотя тренд на электромобили активно обсуждается, реальный рост их продаж пока не подтверждается. В Перми инфраструктура для электрокаров практически отсутствует, что делает эксплуатацию таких машин сложной», — отметил Рустам Бахтияров и добавил, что без развитой сети зарядных станций говорить о массовом переходе на электромобили пока рано. В то же время, начало продаж в стране Avatr 07 с гибридным двигателем может поменять ситуацию в сторону увеличения продаж, полагает руководитель «Форвард-Авто».
Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин считает, что в связи с высоким сегментом машин в Перми может продаваться от трех до десяти Avatr ежемесячно. Бренд будет конкурировать с другими марками класса (Hongqi, Seres, Voyah и прочими), в частности с теми, что оснащены электродвигателями. Также конкурентами Avatr будут машины, ввозимые по параллельному импорту. «Значительного роста продаж премиум-автомобилей в этом году не ожидается. В силу экономической ситуации покупатели пересаживаются на китайские машины за 4−5 млн руб.», — рассуждает господин Деткин. Дилеры будут тщательно следить за общемировой ситуацией, считает эксперт. У иностранных автоконцернов, американских в частности, появился интерес к возвращению на российский рынок. Вернуться могут Cadillac, Chevrolet, располагающий моделью Tahoe высокого класса. Все это тоже конкуренты китайским премиальным машинам", — отмечает Алексей Деткин.
Руководитель отдела продаж салона электромобилей Parkk Александр Казанов рассказал, что в Parkk, помимо прочих машин, можно также приобрести Avatr, которые завозятся по параллельному импорту и имеют меню на английском языке. Собеседник считает, что появление в Перми официального дилера Avatr салону Parkk трудностей не принесет. В качестве изготовления Avatr господин Казанов уверен, несмотря на то, что автомобили, завезенные по параллельному импорту, негарантийные. «Преимущество параллельного импорта по отношению к официальному дилерству — более доступная цена. При такой покупке можно сэкономить порядка 1,5 млн руб.», — говорит руководитель отдела продаж Parkk.
Как недавно сообщало «РБК-Пермь» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю, в 2024 году в Прикамье на учет в Госавтоинспекции было поставлено 109 электромобилей. На 1 января 2025 года общее количество транспортных средств этой категории в крае составляло 2657 штук.