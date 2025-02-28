Avatr: путь к Перми

В продаже представлена модель электромобиля Avatr 11. Эта модель официально сертифицирована для России. К июню в салоне ожидают появления Avatr 12, а к декабрю — Avatr 07. По словам Константина Бабияна, модели 12 и 07 сейчас продаются в Китае, в РФ их завозят с помощью параллельного импорта, но к российскому рынку они пока не адаптированы. После сертификации эти модели появятся в «Дав-Авто». «Avatr — премиальный китайский автомобиль, каких у официальных дилеров в России и Перми еще не было. Он имеет восемь лет гарантии, что очень позитивно воспринимают посетители. По первым клиентам мы видим, что машина им нравится. Кроме того, “Дав-Авто” давно в автомобильном бизнесе, и люди нам доверяют. Поэтому считаем, что свои клиенты на Avatr найдутся», — отметил собеседник.