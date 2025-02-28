Рисковые заявления

Компания Schaeffler, в свою очередь, указала, что жалоба вообще носит формальный характер. В частности, ответчик считает, что, поскольку в контрактах есть третейская оговорка, то это дело вообще не может рассматривать российский суд. При этом в материалах дела нет доказательств, что рассмотрение споров в иностранных арбитражных учреждениях невозможно. В итоге апелляция согласилась с мнением первой инстанции и оставила ее решение в силе. В то же время в постановлении отмечено, что сам спор возник из-за санкций, введенных иностранными государствами, поэтому он подсуден исключительно российскому арбитражу.