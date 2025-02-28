Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 28 февраля перед выходными

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 28 февраля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 28 февраля 2025 года, пятницу. Так, перед выходными стали выше курс доллара, курс евро, а также курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 28 февраля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1770 белорусского рубля, 1 евро — 3,3307 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6114 белорусского рубля.

В сравнении с курсовыми значениями, действовавшими в четверг, 27 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля выросли. Ощутимее подрос курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0340 белрубля, евро потерял 0,0313 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0009 белрубля.

Еще Минтруда сказало, как частники могут получить от государства 726 рублей.