Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 28 февраля перед выходными

Национальный банк определил курсы валют на 28 февраля 2025 года, пятницу. Так, перед выходными стали выше курс доллара, курс евро, а также курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 28 февраля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1770 белорусского рубля, 1 евро — 3,3307 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6114 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями, действовавшими в четверг, 27 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля выросли. Ощутимее подрос курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0340 белрубля, евро потерял 0,0313 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0009 белрубля.
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