Экономист Балынин объяснил, на какие кредиты не распространяется самозапрет

По словам экономиста, самозапрет на кредиты, которые россияне смогут устанавливать с 1 марта на портале Госуслуг, станет очень полезной опцией не только в части борьбы с мошенническими схемами, но и в контексте дополнительного сдерживания себя от спонтанного желания взять кредит для текущих покупок. Балынин обратил внимание на то, граждане смогут установить запрет на получение кредита не только в банке, но и в микрофинансовой организации.