Экономист Балынин объяснил, на какие кредиты не распространяется самозапрет

Россияне не смогут устанавливать самозапрет на ряд кредитов, объяснил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты, выдачу денежных средств по уже выпущенным кредитным картам, образовательные кредиты и некоторые другие», — отметил эксперт.
По словам экономиста, самозапрет на кредиты, которые россияне смогут устанавливать с 1 марта на портале Госуслуг, станет очень полезной опцией не только в части борьбы с мошенническими схемами, но и в контексте дополнительного сдерживания себя от спонтанного желания взять кредит для текущих покупок. Балынин обратил внимание на то, граждане смогут установить запрет на получение кредита не только в банке, но и в микрофинансовой организации.
«Самозапрет никак не влияет на кредитный рейтинг заёмщика. Ограничений по количеству раз установки и отмены установленного самозапрета также нет», — уточнил экономист.
Эксперт добавил, что с 1 сентября самозапрет на кредиты можно будет устанавливать и в МФЦ.
Ранее глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина выразила мнения, что в России ожидается высокий интерес к инструменту самостоятельного ограничения на кредитование со стороны граждан.