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Кобзев подтвердил информацию о новой площадке под аэропорт Иркутска на Ключевой

Соответствующее распоряжение президента России уже готово.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что площадкой выбрана территория в районе посёлка Ключевая (между Шелеховом и Ангарском). Соответствующее распоряжение президента России уже готово, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.

«Исходно рассматривались несколько вариантов площадок. В ходе обсуждений “Ключевая” согласована всеми сторонами, как наиболее подходящая для строительства нового аэропорта в Иркутске. На сегодня сформировано четкое представление, какие мероприятия должны реализовать участники процесса, включая Ростех и Иркутский авиазавод, для воплощения этого проекта в жизнь. В том числе необходимо решить ряд земельных вопросов, изменить схему территориального планирования, перестроить некоторые бизнес-процессы Иркутского авиазавода. С коллегами из администрации области, Росавиации, других профильных государственных ведомств и организаций достигнуто общее понимание по всем вопросам», — прокомментировали в Госкорпорации Ростех.​