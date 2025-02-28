Кобзев подтвердил информацию о новой площадке под аэропорт Иркутска на Ключевой

«Исходно рассматривались несколько вариантов площадок. В ходе обсуждений “Ключевая” согласована всеми сторонами, как наиболее подходящая для строительства нового аэропорта в Иркутске. На сегодня сформировано четкое представление, какие мероприятия должны реализовать участники процесса, включая Ростех и Иркутский авиазавод, для воплощения этого проекта в жизнь. В том числе необходимо решить ряд земельных вопросов, изменить схему территориального планирования, перестроить некоторые бизнес-процессы Иркутского авиазавода. С коллегами из администрации области, Росавиации, других профильных государственных ведомств и организаций достигнуто общее понимание по всем вопросам», — прокомментировали в Госкорпорации Ростех.​