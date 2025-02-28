Магазины «Светофор» в Хабаровске наказали за антисанитарию

Помимо продукции, Роспотребнадзор проверил магазины на соблюдение требований санитарного законодательства и закона о защите прав потребителя. Тут также оказалось не всё гладко. Например, к работе в торговых точках допускались люди без соответствующих медицинских осмотров и допусков врача, а также сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Также персонал не везде должным образом был обеспечен санитарной одеждой.