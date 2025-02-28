Магазины «Светофор» в Хабаровске наказали за антисанитарию

Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю провели проверки в популярных магазинах торговой сети «Светофор» и выявили большое количество нарушений. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», надзорное ведомство в ходе внеплановых инспекций взяло пробы пищевого сырья, готовой продукции, а также изучило непродовольственные товары, такие как текстиль и детские игрушки. Из продажи было изъято семь партий товаров общим весом 219,7 килограмма.
По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, при лабораторных исследованиях было выявлено 18 эпизодов несоответствия обязательным требованиям законодательства. Так, 8 образцов мясомолочной продукции, птицы, куриного яйца и кондитерских изделий не прошли по микробиологическим показателям, а 10 проб молочки, мяса и рыбы — по химико-физическим. Что касается санитарно-химических показателей, проблем специалисты не выявили.
— В предприятиях торговли проведены 14 контрольных закупок, в ходе которых установлены нарушения требований Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации. На несоответствующую продукцию наложен арест, — уточнили в ведомстве.
Помимо продукции, Роспотребнадзор проверил магазины на соблюдение требований санитарного законодательства и закона о защите прав потребителя. Тут также оказалось не всё гладко. Например, к работе в торговых точках допускались люди без соответствующих медицинских осмотров и допусков врача, а также сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Также персонал не везде должным образом был обеспечен санитарной одеждой.
Кроме того, не во всех магазинах сети «Светофор» в регионе обеспечивалась качественная уборка помещений и не всё холодильное оборудование имело термометры. В ходе проверки дополнительно установили, что по ряду товаров отсутствовала или была указана неверно информация о массе, цене и сроках годности продукции, отсутствовала маркировка. Также в торговых залах отсутствовали весы для проверки правильности измерений товаров.
Управлением Роспотребнадзора составлены протоколы об административных правонарушениях на юридических и должностных лиц. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.