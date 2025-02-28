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В регионе увеличилось производство сыров и мороженого

Молочное скотоводство в регионе является одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса. Новосибирская область имеет огромный потенциал как в сфере производства сырого молока, так и его переработке. За прошлый год по сравнению с 2023 годом было увеличено производство сыров на 6,2% и мороженого на 16,7%.

Источник: НИА Новосибирск

Подробнее о развитии молокоперерабатывающей промышленности, мерах господдержки и импортозамещении продуктов питания рассказал заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов в рамках пресс-тура на предприятие «Наша сыроварня».

«В целях стабильного функционирования молокоперерабатывающих предприятий региона нашим министерством предоставляется господдержка на финансовое обеспечение части затрат на поддержку переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию. Данную поддержку в 2024 году получили 16 предприятий региона на сумму 58,1 млн рублей. Всего в Новосибирской области осуществляют деятельность 77 предприятий — производителей молока и молочной продукции, в том числе 18 предприятий — производителей сыра», — рассказал Андрей Шинделов.

Также министр сельского хозяйства добавил, что в 2024 году на финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства молока до сельхозтоваропроизводителей было более 537 млн рублей. Получить государственную поддержку можно в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

«Наш регион уже долгое время занимает в Российской Федерации лидирующие позиции по поголовью молочных коров по сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также по производству и реализации молока. Выход на данные позиции обусловлен эффективной работой большинства действующих сельскохозяйственных организаций, реализацией инвестиционных проектов, а также увеличением числа крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В целом рост производства молока в Новосибирской области способствует развитию перерабатывающей промышленности в регионе», — отметил Андрей Шинделов.

Как рассказали специалисты предприятия «Наша сыроварня», производство сыров и молочных продуктов осуществляется по традиционным и авторским рецептам. В связи с этим тщательно подбираются производители молока, отвечающие всем необходимым требованиям. К таким относятся местные фермерские хозяйства — завод «Толмачёвский», совхоз ЗАО «Чкаловский». Общий объем молока составляет три тонны ежедневно.

сельское хозяйство