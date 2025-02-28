В регионе увеличилось производство сыров и мороженого

Молочное скотоводство в регионе является одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса. Новосибирская область имеет огромный потенциал как в сфере производства сырого молока, так и его переработке. За прошлый год по сравнению с 2023 годом было увеличено производство сыров на 6,2% и мороженого на 16,7%.