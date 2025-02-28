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В Челябинской области обрушился размер выдаваемых потребкредитов

Национальное бюро кредитных историй отследило динамику среднего размера потребительского кредита в разных российских регионах в январе 2025 года.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

В Челябинской области в первый месяц этого года средний размер выдаваемого потребкредита стал равен 114,5 тыс. рублей. Если сравнить эту сумму с показателем декабря 2024 года, то мы увидим, что она снизилась почти на 91 тысячу рублей (минус 44,2%). Сейчас Челябинская область по среднему размеру потребительского кредита занимает 15 место в списке российских регионов, являющихся лидерами по объемам выдачи потребкредитов.

Отметим, что падение среднего размера потребительского кредита в январе 2025 года наблюдалось по всей стране. В целом по России показатель ушел вниз на 14,4%. Челябинская область лидирует в стране по глубине падения этого показателя. Для примера, в соседней Свердловской области средний размер потребительского кредита ушел вниз на 19,8%, в Башкортостане — минус 7,9%, Тюменской области — минус 11,5%.

Обратим внимание, что снижение среднего размера потребкредита фиксируется уже полгода. Эксперты считают, что причина этого тренда кроется в ужесточении денежно-кредитной политики регулятора.