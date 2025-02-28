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В Пермский край ввезли 162 тонны помидоров из Казахстана

Овощи успешно прошли проверку.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Пермский край ввезено 162 тонны свежих томатов из Казахстана. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Последняя крупная партия свежих томатов поступила из Казахстана 21 февраля. Ее вес составил 15 тонн. Специалисты Россельхознадзора провели досмотр овощей и отобрали образцы для лабораторного анализа на установление фитосанитарного состояния.

Томаты успешно прошли проверку, карантинные вредители в них не обнаружены. На основании исследований на продукцию был выдан акт, дающий право на ее использование по назначению.