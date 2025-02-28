В Екатеринбурге подсчитали предпринимателей и самозанятых

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Данные были озвучены на заседании коллегии администрации Екатеринбурга.
По итогам минувшего года в столице Урале зафиксирован устойчивый рост как количества предпринимателей, так и самозанятых граждан. Наиболее популярные направления их деятельности: торговля, научная и техническая деятельность, строительство, производство, транспортировка и хранение, операции с недвижимостью.
Как сообщил директор Департамента промышленной и инвестиционной политики города Евгений Копелян, с 2021 года в Екатеринбурге функционирует профильная муниципальная программа, ориентированная на поддержку инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства. Реализует проект фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства». Для субъектов МСП, самозанятых и планирующих примкнуть к ним горожан запланированы консультации, выставки, форумы, конференции, обучающие программы.
Также муниципалитет обещает продолжить успешную практику имущественной поддержки, в частности — посредством предоставления предпринимателям помещений в аренду на льготных условиях.
«Сегодня каждый екатеринбуржец трудится в сфере малого и среднего предпринимательства, поэтому от устойчивости этого сектора экономики зависит благосостояние жителей Екатеринбурга и Свердловской области», — отметил глава города Алексей Орлов.
Как ранее сообщалось, на сегодняшний день муниципальная поддержка предпринимателей и НКО выражается главным образом в передаче во временное пользование площадей — либо без проведения торгов, либо путем предоставления имущественных льгот в виде льготной арендной платы.
Только в текущем году с представителями льготных категорий было заключено 162 договора аренды без предварительного проведения торгов. Общая площадь арендованных объектов составляет порядка 40 000 квадратных метров.