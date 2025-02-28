В Екатеринбурге подсчитали предпринимателей и самозанятых

По итогам минувшего года в столице Урале зафиксирован устойчивый рост как количества предпринимателей, так и самозанятых граждан. Наиболее популярные направления их деятельности: торговля, научная и техническая деятельность, строительство, производство, транспортировка и хранение, операции с недвижимостью.