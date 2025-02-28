Аэропорт «Кольцово» обновит систему информирования пассажиров

В первую очередь речь идет о табло информирования о рейсах в зоне регистрации и на прилёте терминала внутренних авиалиний. В настоящий момент в этих секторах уже установлены новые дисплеи с небликующими панелями большей яркости и габаритов. Предполагается, что взаимодействие с новыми носителями будет значительно более комфортным для пассажиров.