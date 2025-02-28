Аэропорт «Кольцово» обновит систему информирования пассажиров

Об этом сообщает официальный телеграм-канал воздушной гавани.
В первую очередь речь идет о табло информирования о рейсах в зоне регистрации и на прилёте терминала внутренних авиалиний. В настоящий момент в этих секторах уже установлены новые дисплеи с небликующими панелями большей яркости и габаритов. Предполагается, что взаимодействие с новыми носителями будет значительно более комфортным для пассажиров.
В течение весенне-летнего периода планируется заменить все дисплеи в комплексе вокзала — в общей сложности более 100 штук, включая, экраны над над стойками регистрации. Как отмечают в «Кольцово», в ближайшей перспективе изменится и визуально-графический стиль электронных табло.
Как ранее сообщалось, в аэропорт «Кольцово» поступила новая спецтехника, необходимая для поддержания высокого уровня обслуживания авиарейсов: самоходные трапы, ленточные транспортёры, дизельные тягачи для транспортировки багажных тележек и многое другое.
Трапы оборудованы галереями для защиты пассажиров от непогоды и обеспечивают доступ на высоту до 5,8 метра. Ленточные транспортёры имеют восьмиметровую стрелу, что позволяет поднимать багаж на разную высоту и обслуживать самолёты разных типов.