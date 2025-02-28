Правила обмена валют изменились в Казахстане — постановление Нацбанка

Согласно документу, с 28 февраля в Казахстане утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через банковские и небанковские обменные пункты. Данные пределы (спреды) составляют для доллара 7 тенге, евро — 10 тенге.