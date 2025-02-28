Правила обмена валют изменились в Казахстане — постановление Нацбанка

Согласно документу, с 28 февраля в Казахстане утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через банковские и небанковские обменные пункты. Данные пределы (спреды) составляют для доллара 7 тенге, евро — 10 тенге.
«При несоблюдении банковскими и небанковскими обменными пунктами пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты Национальный банк рекомендует обращаться с жалобой в территориальные филиалы Нацбанка для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Отметим, что ранее пределы отклонения курсов покупки и продажи валют составляли для доллара 15 тенге, для евро — 20 тенге. В начале года стало известно, что Нацбанк планирует изменить правила обмена валют.