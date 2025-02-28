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Правила обмена валют изменились в Казахстане — постановление Нацбанка

Правление Национального банка Казахстана приняло постановление по вопросам валютного регулирования, передает Tengrinews.kz.

Согласно документу, с 28 февраля в Казахстане утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через банковские и небанковские обменные пункты. Данные пределы (спреды) составляют для доллара 7 тенге, евро — 10 тенге.

«При несоблюдении банковскими и небанковскими обменными пунктами пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты Национальный банк рекомендует обращаться с жалобой в территориальные филиалы Нацбанка для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее пределы отклонения курсов покупки и продажи валют составляли для доллара 15 тенге, для евро — 20 тенге. В начале года стало известно, что Нацбанк планирует изменить правила обмена валют.

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