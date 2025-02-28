В Татарстане построят новую целлюлозно-бумажную фабрику

По словам руководителя, мощность новой фабрики составит 70 тысяч тонн в год. Для подготовки сырья к этому проекту уже закуплено новое оборудование. Также в текущем году на КБК намерены построить новый автоматизированный склад для хранения картонной бумаги без участия персонала.
На итоговой коллегии Минпромторга РТ Фомичев также рассказал о значительном росте производительности труда на предприятии в 105,8 процента.
Ранее мы сообщали, что КАЗ подписал контракты на поставку 23 пассажирских самолетов Ту-214.