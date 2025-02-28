Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане построят новую целлюлозно-бумажную фабрику

Об этом сообщил генеральный директор Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова Андрей Фомичев.

Источник: Комсомольская правда

По словам руководителя, мощность новой фабрики составит 70 тысяч тонн в год. Для подготовки сырья к этому проекту уже закуплено новое оборудование. Также в текущем году на КБК намерены построить новый автоматизированный склад для хранения картонной бумаги без участия персонала.

На итоговой коллегии Минпромторга РТ Фомичев также рассказал о значительном росте производительности труда на предприятии в 105,8 процента.

Ранее мы сообщали, что КАЗ подписал контракты на поставку 23 пассажирских самолетов Ту-214.

строительство