На Кубани с 1 сентября запретят продажу энергетиков в школах и больницах

В Краснодарском крае с 1 сентября введут запрет на продажу энергетиков и тоников в социальных объектах. Депутаты Законодательного собрания региона приняли закон, который запрещает реализацию энергетиков в школах, больницах и спортивных учреждениях.
«Проект закона ориентирован на ограничение продаж безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, предназначенных для образовательной, медицинской деятельности, а также для культурных и спортивных мероприятий», — сообщается на сайте ЗСК.
По информации парламента, с 1 марта по 1 сентября запрет на продажу энергетиков еще не будет действовать. Депутаты приняли закон на окончательном голосовании.
«Стимуляторы могут нанести серьезный вред организму, который еще не окреп. Запрет на их розничную продажу в определенных учреждениях является обоснованным, о необходимости такого законодательства говорили и родители, и специалисты», — отметил председатель парламента Кубани Юрий Бурлачко.