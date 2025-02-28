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На Кубани с 1 сентября запретят продажу энергетиков в школах и больницах

На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах, больницах и спортзалах.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае с 1 сентября введут запрет на продажу энергетиков и тоников в социальных объектах. Депутаты Законодательного собрания региона приняли закон, который запрещает реализацию энергетиков в школах, больницах и спортивных учреждениях.

«Проект закона ориентирован на ограничение продаж безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, предназначенных для образовательной, медицинской деятельности, а также для культурных и спортивных мероприятий», — сообщается на сайте ЗСК.

По информации парламента, с 1 марта по 1 сентября запрет на продажу энергетиков еще не будет действовать. Депутаты приняли закон на окончательном голосовании.

«Стимуляторы могут нанести серьезный вред организму, который еще не окреп. Запрет на их розничную продажу в определенных учреждениях является обоснованным, о необходимости такого законодательства говорили и родители, и специалисты», — отметил председатель парламента Кубани Юрий Бурлачко.

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