На Кубани с 1 сентября запретят продажу энергетиков в школах и больницах

«Стимуляторы могут нанести серьезный вред организму, который еще не окреп. Запрет на их розничную продажу в определенных учреждениях является обоснованным, о необходимости такого законодательства говорили и родители, и специалисты», — отметил председатель парламента Кубани Юрий Бурлачко.