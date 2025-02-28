Модернизацию ведущего производства яиц в Прикамье оценили в 840 млн рублей

Птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае, расположенное в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка компании за 2023 год составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,07 млрд руб. Предприятие полного цикла включает в себя цеха выращивания молодняка и содержания кур-несушек, цеха сортировки, упаковки и переработки яиц.