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Средняя зарплата свердловчан превысила 100 тысяч рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля, УралПолит.Ru. В декабре 2024 года средняя зарплата работников региональных компаний достигла 104,6 тысячи рублей. Об этом журналистам сообщили в Свердловскстате.

Самые высокие зарплаты в регионе были зафиксированы у финансистов и страховщиков, месячный доход которых составил 231,1 тысячи рублей. В топ-5 также вошли специалисты из сфер «IT и связь» (188,1 тысячи), «Научные исследования и разработки» (167,7 тысячи), «Добыча полезных ископаемых» (122,3 тысячи) и «Производства» (115 тысяч), пишет Е1.

В целом за год средняя зарплата свердловчан увеличилась на 19,9%. Заметнее всего она выросла у сотрудников из сферы сельского хозяйства (+38,9%, до 75,1 тысячи рублей).

УралПолитRu ранее сообщал, что свердловчане хотят зарабатывать больше. Так, средняя ожидаемая зарплата в регионе составила 70 тысяч рублей, увеличившись на 17%.