Средняя зарплата свердловчан превысила 100 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты в регионе были зафиксированы у финансистов и страховщиков, месячный доход которых составил 231,1 тысячи рублей. В топ-5 также вошли специалисты из сфер «IT и связь» (188,1 тысячи), «Научные исследования и разработки» (167,7 тысячи), «Добыча полезных ископаемых» (122,3 тысячи) и «Производства» (115 тысяч), пишет Е1.