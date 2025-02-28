В Ростове вновь отложено строительство изолятора МВД

Объект на 75 человек планируется возвести по ул. Доватора, 142. Под эти цели было отведено 2,1 га. Проект строительства был разработан еще в 2016 году. В 2021 году не удалось найти подрядчика из-за отсутствия заявок на госзакупку. Тогда стоимость работ оценивалась в 604 млн руб., а завершение планировалось в 2023 году. Через два года глава донского управления МВД Олег Агарков анонсировал начало строительства. Однако стоимость проекта выросла до 1 млрд руб. С учетом инфляции, к 2025 году цена снова увеличилась, что требует повторной экспертизы.