В Перми начался ремонт офиса парка Горького

Усадьба была построена в конце XIX — начале XX века и принадлежала пермскому мещанину Сафрону Михайловичу Алексееву. На участке кроме двухэтажного деревянного дома располагались кузницы. Здания усадьбы муниципализировали в 1918 году. В этом доме, по некоторым данным, жили Константин Мицкевич (Якуб Колас) — народный поэт Белоруссии, вице-президент Академии наук БССР, и Семен Клименко, революционер, член Губернского совета народного хозяйства, принимавший участие в восстановлении уральских металлургических заводов. С 1994 года в здании располагается офис парка им. Горького.